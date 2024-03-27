Колбаско (Мельник) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбаско (Мельник) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1924

Дочь: Конькова Анна Мироновна

Отец ребёнка: Колбаско Мирон Прокофьевич

Бресткая область Пинский район д.Жабчицы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колбаско Мирон Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колбаско Мирон Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колбаско Мирон Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбаско Мирон Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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