Денисенко Павел Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко Павел Адамович

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Место рождения

Беларусь, Гомельская обл., Калинковический район, д. Якимовичи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь, Гомельская обл., Калинковический район, д. Якимовичи
Рождение ребёнка
04.11.1949

Дочь: Доровских Ольга

Мать ребёнка: Игошева Александра

пос. Сафоново на ст. Яйва Пермской области
Рождение ребёнка
09.06.1951

Дочь: Шумкова Нина

Мать ребёнка: Игошева Александра

Рождение ребёнка
22.07.1953

Дочь: Кришневская Елена

Мать ребёнка: Игошева Александра

Рождение ребёнка
03.03.1955

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Игошева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игошева Александра

Смерть
Неизвестно
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