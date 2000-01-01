Денисенко Павел Адамович
Место рожденияБеларусь, Гомельская обл., Калинковический район, д. Якимовичи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь, Гомельская обл., Калинковический район, д. Якимовичи
Рождение ребёнка
04.11.1949
Дочь: Доровских Ольга
Мать ребёнка: Игошева Александра
пос. Сафоново на ст. Яйва Пермской области
Рождение ребёнка
09.06.1951
Дочь: Шумкова Нина
Мать ребёнка: Игошева Александра
Рождение ребёнка
22.07.1953
Дочь: Кришневская Елена
Мать ребёнка: Игошева Александра
Рождение ребёнка
03.03.1955
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Игошева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игошева Александра
Смерть
Неизвестно