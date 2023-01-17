Васин Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васин Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1894 и 1897

Дата смерти

После 17.05.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1894 и 1897

Отец: Васин Ефим

Мать: не указана

В донесениях о ранениях разные даты.
Место жительства
1916
Хвойное, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
После 17.05.1917 ст.
болен 20.05.1915 болен 02.08.1916 болен 17.05.1917 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21267141/ https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital371596 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital... Показать все
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