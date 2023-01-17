Васин Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1894 и 1897
Дата смертиПосле 17.05.1917 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1894 и 1897
Отец: Васин Ефим
Мать: не указана
В донесениях о ранениях разные даты.
Место жительства
1916
Хвойное, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
После 17.05.1917 ст.
болен 20.05.1915 болен 02.08.1916 болен 17.05.1917 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital21267141/ https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital371596 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital... Показать все