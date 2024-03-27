Юсупов Рахим Салахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Рахим Салахетдинович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.04.1905

Дата смерти

?.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1905

Отец: Юсупов Салахетдин Хайретдинович

Мать: Юсупова Минигуль

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1932

Дочь: Ишмухаметова Хадия Рахимовна

Мать ребёнка: Юсупова Минниса Арслановна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Юсупов Фоат Рахимович

Мать ребёнка: Юсупова Минниса Арслановна

д.Зяк-Ишметово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1943

Дочь: Билалова Гатия Рахимовна

Мать ребёнка: Юсупова Минниса Арслановна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юсупова Минниса Арслановна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юсупова Минниса Арслановна

Смерть
?.04.1980
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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