(Похила) Светлана
Место рожденияГригорьевка, Киргизия
Дата рождения15.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1987
Отец: не указан
Мать: Вера Николаевна
Григорьевка, Киргизия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан