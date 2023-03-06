(Похила) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Похила) Светлана

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Место рождения

Григорьевка, Киргизия

Дата рождения

15.07.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1987

Отец: не указан

Мать: Вера Николаевна

Григорьевка, Киргизия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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