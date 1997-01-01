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(Смольнякова) Миланья
(Смольнякова) Миланья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1912
Дата смерти
1997
Пол
Женский
Отец
Смольняков Иван
Около 1874 г.р.
Мать
Смольнякова (Горбачева) Анна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1912
Отец:
Смольняков Иван
Мать:
Смольнякова Анна
Смерть
1997
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