(Смольнякова) Миланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Смольнякова) Миланья

(Смольнякова) Миланья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1912

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1912

Отец: Смольняков Иван

Мать: Смольнякова Анна

Смерть
1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close