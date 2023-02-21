Каменский Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1937
Отец: Каменский Пётр Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1967
Дочь: Якимович Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Каменская Валентина Илларионовна
Рождение ребёнка
02.03.1975
Дочь: Рязанова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Каменская Валентина Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменский Сергей Викторович
Мать ребёнка: Каменская Валентина Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно