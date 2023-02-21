Каменский Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменский Виктор Петрович

Каменский Виктор Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1937

Отец: Каменский Пётр Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1967

Дочь: Якимович Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Каменская Валентина Илларионовна

Рождение ребёнка
02.03.1975

Дочь: Рязанова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Каменская Валентина Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменский Сергей Викторович

Мать ребёнка: Каменская Валентина Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменская Валентина Илларионовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close