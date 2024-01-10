Uussalu (Kaljurand) Meeta
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1919
Отец: Klopp Mihkel
Рождение ребёнка
1940
Сын: Klopp Ants
Отец ребёнка: Klopp Anton
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Klopp Anton
Рождение ребёнка
05.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Uussalu Georg