Uussalu (Kaljurand) Meeta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Uussalu (Kaljurand) Meeta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1919

Пол

Женский

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1919

Отец: Klopp Mihkel

Мать: Kaljurand / Klopp Leeni Helene

Рождение ребёнка
1940

Сын: Klopp Ants

Отец ребёнка: Klopp Anton

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Klopp Anton

Рождение ребёнка
05.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Uussalu Georg

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