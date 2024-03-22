Тлепсерукова (Охтова) Мадина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТлепсерукова (Охтова) Мадина Валерьевна

Тлепсерукова (Охтова) Мадина Валерьевна

Место рождения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

19.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1983

Отец: Охтов Валерий Мухамедович

Мать: Охтова Фатимат Рамазановна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
28.09.2007

Дочь: Тлепсерукова Лиана

Отец ребёнка: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.12.2008

Дочь: Тлепсерукова Лина Сафарбиевна

Отец ребёнка: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.2011

Сын: Тлепсеруков Дамир Сафарбиевич

Отец ребёнка: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.10.2013

Дочь: Тлепсерукова Милана Сафарбиевна

Отец ребёнка: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.06.2022

Сын: Тлепсеруков Данил Сафарбиевич

Отец ребёнка: не указан

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close