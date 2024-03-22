Тлепсерукова (Охтова) Мадина Валерьевна
Место рождения
Дата рождения19.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1983
Рождение ребёнка
28.09.2007
Дочь: Тлепсерукова Лиана
Отец ребёнка: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович
Рождение ребёнка
13.12.2008
Дочь: Тлепсерукова Лина Сафарбиевна
Отец ребёнка: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович
Рождение ребёнка
03.05.2011
Сын: Тлепсеруков Дамир Сафарбиевич
Отец ребёнка: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович
Рождение ребёнка
25.10.2013
Дочь: Тлепсерукова Милана Сафарбиевна
Отец ребёнка: Тлепсеруков Сафарби Ибрагимович
Рождение ребёнка
07.06.2022
Сын: Тлепсеруков Данил Сафарбиевич
Бракосочетание
Неизвестно