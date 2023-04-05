Удалов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1981
Отец: Удалов Николай Николаевич
Мать: Удалова Тамара Карловна
Бракосочетание
С 09.12.2011
Жена: Удалова Валентина
Рождение ребёнка
03.03.2012
Мать ребёнка: Удалова Валентина
Рождение ребёнка
20.10.2017
Дочь: Удалова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Удалова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удалов Александр Иванович
Мать ребёнка: Удалова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удалова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Удалова Валентина