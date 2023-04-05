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Удалов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1981

Отец: Удалов Николай Николаевич

Мать: Удалова Тамара Карловна

Бракосочетание
С 09.12.2011

Жена: Удалова Валентина

Рождение ребёнка
03.03.2012

Сын: Удалов Максим Иванович

Мать ребёнка: Удалова Валентина

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.10.2017

Дочь: Удалова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Удалова Валентина

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удалов Александр Иванович

Мать ребёнка: Удалова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удалова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Удалова Валентина

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