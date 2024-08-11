Fleisher (Shakh-Pirumova Шах-Пирумова) Людмила Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1886
Отец: Шах-Пирумов Евгений Надирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Флейшер Борис Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1907
Отец ребёнка: Флейшер Борис Борисович
Рождение ребёнка
31.05.1907
Отец ребёнка: Флейшер Борис Борисович
Смерть
Неизвестно