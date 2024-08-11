Fleisher (Shakh-Pirumova Шах-Пирумова) Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fleisher (Shakh-Pirumova Шах-Пирумова) Людмила Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1886

Отец: Шах-Пирумов Евгений Надирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флейшер Кирилл Борисович

Отец ребёнка: Флейшер Борис Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флейшер Борис Борисович

Рождение ребёнка
31.05.1907

Сын: Флейшер Виктор Борисович

Отец ребёнка: Флейшер Борис Борисович

Рождение ребёнка
31.05.1907

Сын: Флейшер Борис Борисович

Отец ребёнка: Флейшер Борис Борисович

Смерть
Неизвестно

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