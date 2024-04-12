Харланова (Труфанова) Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харланова (Труфанова) Феодора Ивановна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

05.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1884

Отец: Труфанов Иван Тимофеевич

Мать: Параскева Авдиевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
02.02.1901

Муж: Харланов Яков Андреевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.05.1905

Дочь: Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Харланов Яков Андреевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.11.1907

Сын: Харланов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Харланов Яков Андреевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.04.1912

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Харланов Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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