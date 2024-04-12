Харланова (Труфанова) Феодора Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1884
Отец: Труфанов Иван Тимофеевич
Мать: Параскева Авдиевна
Бракосочетание
02.02.1901
Рождение ребёнка
28.05.1905
Дочь: Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Харланов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
20.11.1907
Отец ребёнка: Харланов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
19.04.1912
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Харланов Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно