Толкунов Василей Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Толкунова Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Толкунов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Толкунова Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Толкунова Евдокия Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно