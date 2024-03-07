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Толкунов Василей Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Толкунов Константин Симеонов

Мать: Толкунова Матрена Васильева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Толкунова Евдокия Леонова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Толкунов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Толкунова Евдокия Леонова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Толкунова Евдокия Леонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкунова Евдокия Леонова

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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