Балыбердина (Новикова) Галина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947
Отец: Новиков Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.?
Дочь: Акимкина (Балыбердина) Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Балыбердин Виктор Степанович
Рождение ребёнка
13.05.1974
Дочь: Качаева (Балыбердина) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Балыбердин Виктор Степанович