Балыбердина (Новикова) Галина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балыбердина (Новикова) Галина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1947

Отец: Новиков Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.?

Дочь: Акимкина (Балыбердина) Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Балыбердин Виктор Степанович

Рождение ребёнка
13.05.1974

Дочь: Качаева (Балыбердина) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Балыбердин Виктор Степанович

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