Куницын Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1959
Дочь: Юдина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Куницына Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куницына Лена Николаевна
Мать ребёнка: Куницына Нина Михайловна
Смерть
Неизвестно