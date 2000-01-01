Куницын Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куницын Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1959

Дочь: Юдина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Куницына Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куницына Лена Николаевна

Мать ребёнка: Куницына Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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