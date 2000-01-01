Веснина (Сафонова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеснина (Сафонова) Екатерина Александровна

Веснина (Сафонова) Екатерина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1881

Дата смерти

14.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1881

Отец: Сафонов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Веснин Лаврентий Александрович

Отец ребёнка: Веснин Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.07.1920

Дочь: Юдина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Веснин Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веснин Максим Александрович

Отец ребёнка: Веснин Александр Афанасьевич

Смерть
14.10.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close