Чихалова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коровай Юрий Михайлович
Мать: Коровай Роза Шавалеевна
Рождение ребёнка
31.03.1996
Дочь: Потеряхина Анастасия Игоревна
Рождение ребёнка
15.07.2008
Сын: Софронов Богдан Анатольевич
Рождение ребёнка
21.08.2013
Дочь: Чихалова Мария Артемовна
Рождение ребёнка
27.02.2016
Дочь: Чихалова Дарья Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно