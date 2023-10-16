Чихалова Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихалова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коровай Юрий Михайлович

Мать: Коровай Роза Шавалеевна

Рождение ребёнка
31.03.1996

Дочь: Потеряхина Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.07.2008

Сын: Софронов Богдан Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.2013

Дочь: Чихалова Мария Артемовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.02.2016

Дочь: Чихалова Дарья Артемовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чихалов Артем Алексеевич

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