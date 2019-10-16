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Шелементьев Владимир Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1964

Дата смерти

16.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1964

Отец: Шелементьев Геннадий Александрович

Мать: Ксения Назаровна

Рождение ребёнка
27.12.1986

Сын: Шелементьев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Шелементьева Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелементьева Надежда Викторовна

Смерть
16.10.2019
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