Шелементьев Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1964
Дата смерти16.10.2019
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1964
Рождение ребёнка
27.12.1986
Сын: Шелементьев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Шелементьева Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шелементьева Надежда Викторовна
Смерть
16.10.2019