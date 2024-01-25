Алешин Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешин Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.2008

Сын: Алешин Александр Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.2013

Сын: Алешин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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