Козырев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зара
Мать ребёнка: Козырева Метда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минка
Мать ребёнка: Козырева Метда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадина
Мать ребёнка: Козырева Метда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козырева Метда
Смерть
Неизвестно