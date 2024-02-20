Козырев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зара

Мать ребёнка: Козырева Метда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минка

Мать ребёнка: Козырева Метда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадина

Мать ребёнка: Козырева Метда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Метда

Смерть
Неизвестно
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