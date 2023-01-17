Беляев Степан Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляев Тимофей Алексеевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
16.01.1914
Сын: Беляев Геннадий (Евгений) Степанович
Мать ребёнка: Беляева Дарья Мартиновна
Рождение ребёнка
20.09.1922
Рождение ребёнка
25.09.1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Демьянова Александра Степановна
Мать ребёнка: Беляева Дарья Мартиновна
Смерть
1941