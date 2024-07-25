Плехов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плехова Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: Плехова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плехова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плехова Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Плехова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плехов Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Плехова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плехова Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Плехова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плехова Надежда Леонидовна
Мать ребёнка: Плехова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плехова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плехов Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Плехова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плехова Зинаида
Рождение ребёнка
19.11.1956
Дочь: Плехова Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Плехова Зинаида
Смерть
Неизвестно