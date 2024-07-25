Плехов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плехова Любовь Леонидовна

Мать ребёнка: Плехова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плехов Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Плехова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плехова Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Плехова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плехов Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Плехова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плехова Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Плехова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плехова Надежда Леонидовна

Мать ребёнка: Плехова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плехова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плехов Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Плехова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плехова Зинаида

Рождение ребёнка
19.11.1956

Дочь: Плехова Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Плехова Зинаида

Смерть
Неизвестно

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