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Шляпкин Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1943

Сын: Шляпкин Аркадий Николаевич

Мать ребёнка: Дикушина Екатерина Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дикушина Екатерина Николаевна

Смерть
30.11.1943
Медвенка, Медвенский муниципальный район, Курская область
умер от болезни 28 (30) ноября 1943 года в госпитале 3300. Первичным местом захоронения стало кладбище деревни Голубицкое Стрелецкого района Курской области. Сейчас покоится в братской могиле п. Медве... Показать все
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