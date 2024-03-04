Шляпкин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1943
Сын: Шляпкин Аркадий Николаевич
Мать ребёнка: Дикушина Екатерина Николаевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1943
Медвенка, Медвенский муниципальный район, Курская область
умер от болезни 28 (30) ноября 1943 года в госпитале 3300. Первичным местом захоронения стало кладбище деревни Голубицкое Стрелецкого района Курской области. Сейчас покоится в братской могиле п. Медве... Показать все