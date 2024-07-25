Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1834 г.р.
1835 г.р.
1839 г.р.
1840 г.р.
1841 г.р.
1845 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Домникия Мартиновна

Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1839

Сын: Трофим

Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1841

Дочь: Мария Мартиновна

Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1845

Дочь: Параскевия

Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич

Рождение ребёнка
20.03.1848

Сын: Плодистый Гавриил Мартинович

Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич

Смерть
Неизвестно

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