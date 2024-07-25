Плодистая (Чопенко) Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Домникия Мартиновна
Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1839
Сын: Трофим
Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1841
Дочь: Мария Мартиновна
Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1845
Дочь: Параскевия
Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич
Рождение ребёнка
20.03.1848
Сын: Плодистый Гавриил Мартинович
Отец ребёнка: Плодистый Мартин Васильевич
Смерть
Неизвестно