Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Семёновна

Место рождения

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

16.11.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Семён Матвеевич

Мать: Дарья Васильевна

Землево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.11.1800 ст.

Муж: Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
17.01.1810 ст.

Дочь: Захарычева Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Петрович

Болотово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.11.1858 ст.
Деревни, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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