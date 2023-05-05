Анастасия Семёновна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти16.11.1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Семён Матвеевич
Мать: Дарья Васильевна
Бракосочетание
11.11.1800 ст.
Муж: Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
17.01.1810 ст.
Дочь: Захарычева Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Петрович
Болотово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.11.1858 ст.
Деревни, Ростовский муниципальный район, Ярославская область