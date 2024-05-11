Чувашов Никита Герасимович 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чувашов Никита Герасимович

Место рождения

Ерестная, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Чувашов Герасим

Мать: не указана

Ерестная, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Чувашов Авдей Никитович

Мать ребёнка: не указана

Ерестная, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Чувашов Алексей Никитович

Мать ребёнка: не указана

Ерестная, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Чувашов Давид Никитович

Мать ребёнка: не указана

Ерестная, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Чувашов Иван Никитович

Мать ребёнка: не указана

Ерестная, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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