Чувашов Никита Герасимович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Чувашов Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чувашов Алексей Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно