Огурцова (Тихонова) Варвара Ярмолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцова (Тихонова) Варвара Ярмолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огурцов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.02.1914

Дочь: Огурцова Анна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Огурцов Александр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Огурцова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.10.1934

Дочь: Огурцова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Огурцов Андрей Петрович

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