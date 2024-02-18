Огурцова (Тихонова) Варвара Ярмолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огурцов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.02.1914
Дочь: Огурцова Анна Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Огурцов Александр Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Огурцова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.10.1934
Дочь: Огурцова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Огурцов Андрей Петрович