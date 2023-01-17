Жорина Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.05.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1872 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1874 ст.
Сын: Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
21.11.1875 ст.
Дочь: Ефимова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.
Сын: Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
23.01.1878 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
06.10.1879 ст.
Сын: Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
15.04.1882 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
07.03.1884 ст.
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
20.03.1885 ст.
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
02.08.1886 ст.
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
08.07.1888 ст.
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.
Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич
Смерть
Неизвестно