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Жорина Мария Ивановна

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Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.05.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.10.1872 ст.

Муж: Жорин Михаил Порфирьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1874 ст.

Сын: Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1875 ст.

Дочь: Ефимова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1877 ст.

Сын: Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1878 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1879 ст.

Сын: Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1882 ст.

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1884 ст.

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1885 ст.

Сын: Жорин Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1886 ст.

Сын: Жорин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1888 ст.

Сын: Жорин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.

Сын: Жорин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Жорин Михаил Порфирьевич

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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