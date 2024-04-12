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Їоаннъ Григорiевъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

24.05.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1902 ст.

Отец: Григорий Степанов

Мать: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-221-46об-... Показать все
Крещение
26.05.1902 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянский сынъ Павелъ Дмитрiевъ и крестьянская девица Матрона Дмитрiева 56-25-221-46об-47
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