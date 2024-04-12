Їоаннъ Григорiевъ
Место рождения
Дата рождения24.05.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1902 ст.
Отец: Григорий Степанов
Мать: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Стефановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-221-46об-... Показать все
Крещение
26.05.1902 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянский сынъ Павелъ Дмитрiевъ и крестьянская девица Матрона Дмитрiева 56-25-221-46об-47