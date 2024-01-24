Клековкин Владимир Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1947
Дата смерти2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазунова Галина Владимировна
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
21.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазунова Галина Владимировна
Развод
2010
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Умань Черкасской обл., Украина
Смерть
2015