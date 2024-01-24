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Клековкин Владимир Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1947

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазунова Галина Владимировна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
21.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазунова Галина Владимировна

Развод
2010

Жена: Глазунова Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазунова Галина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
г. Умань Черкасской обл., Украина
Смерть
2015
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