Никитин Михаил
Место рождения
Дата рождения21.11.1927
Дата смерти?.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1927
Отец: Никитин Николай
Мать: ?
Рождение ребёнка
16.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.2001