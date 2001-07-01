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Никитин Михаил

Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

21.11.1927

Дата смерти

?.07.2001

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1927

Отец: Никитин Николай

Мать: ?

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
?.07.2001
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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