Геращенко Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геращенко Иван Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геращенко Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Вадим Иванович

Мать ребёнка: Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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