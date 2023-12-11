Геращенко Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Геращенко Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геращенко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Васильевна
Смерть
Неизвестно