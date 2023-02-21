(Исакова) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исакова) Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1923

Дочь: Исакова (макрова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Исаков Василий Александрович

Рождение ребёнка
До 1923

Сын: Исаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Исаков Василий Александрович

Рождение ребёнка
26.11.1926

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Исаков Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Василий Александрович

Смерть
1983
Причина смерти: старость
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