(Исакова) Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1923
Дочь: Исакова (макрова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Исаков Василий Александрович
Рождение ребёнка
До 1923
Сын: Исаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Исаков Василий Александрович
Рождение ребёнка
26.11.1926
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Исаков Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983
Причина смерти: старость