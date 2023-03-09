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Пелевин Игорь Геннадьевич
Пелевин Игорь Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1989
Пол
Мужской
Отец
Пелевин Геннадий Васильевич
1953 г.р.
Мать
Коновалова Галина Сергеевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1989
Отец:
Пелевин Геннадий Васильевич
Мать:
Коновалова Галина Сергеевна
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