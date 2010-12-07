Нагичева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1953
Дата смерти07.12.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагичев Павел Алексеевич
совхоза "Сормовский Пролетарий", город областного значения Бор, Нижегородская область
Смерть
07.12.2010