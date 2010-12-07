Нагичева Татьяна Ивановна 14.05.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нагичева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1953

Дата смерти

07.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагичев Павел Алексеевич

совхоза "Сормовский Пролетарий", город областного значения Бор, Нижегородская область
Смерть
07.12.2010

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