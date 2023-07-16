Скрипченко Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипченко Мария Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чешко Савелий Демидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченко Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрипченко Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барсукова Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Анна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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