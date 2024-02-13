Широкова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Широкова Зиновия Михайловна
Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Широков Прокопий Михайлович
Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
1819
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Широкова Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Широкова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Широков Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Широков Максим Михайлович
Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев
Смерть
Неизвестно