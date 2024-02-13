Широкова Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Михайло Терентьев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Широкова Зиновия Михайловна

Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Широков Прокопий Михайлович

Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев

Рождение ребёнка
1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Широкова Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Широкова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Широков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Широков Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Широков Максим Михайлович

Отец ребёнка: Широков Михайло Терентьев

Смерть
Неизвестно

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