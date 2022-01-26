Мазуркевич Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1945
Дочь: Моисеева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Мазуркевич Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1946
Дочь: Муксинова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Мазуркевич Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1950
Дочь: Мирошниченко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Мазуркевич Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1962
Дочь: Мазуркевич Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Мазуркевич Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1964
Дочь: Мазуркевич Галина Александровна
Отец ребёнка: Мазуркевич Александр Иванович
Смерть
Неизвестно