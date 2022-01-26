Мазуркевич Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазуркевич Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1945

Дочь: Моисеева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Мазуркевич Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1946

Дочь: Муксинова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Мазуркевич Александр Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1950

Дочь: Мирошниченко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Мазуркевич Александр Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1962

Дочь: Мазуркевич Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Мазуркевич Александр Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1964

Дочь: Мазуркевич Галина Александровна

Отец ребёнка: Мазуркевич Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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