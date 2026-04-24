Osswald Helmut
мужской, родился 18.11.1940
Дети
Oswald Adam Гельмутович1980 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности