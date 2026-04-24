Osswald Helmut 18.11.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Osswald Helmut

Автор
ЗИ
Ибрагимова З.

мужской, родился 18.11.1940

Дети
Oswald Adam Гельмутович1980 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Сын: Oswald Adam Гельмутович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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