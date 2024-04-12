Лопнева Агрипина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева Агрипина Федорова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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