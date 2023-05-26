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Нюся Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеботарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
03.02.1960

Сын: Чеботарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
05.04.1965

Дочь: Плотникова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
26.07.1967

Дочь: Тимофеева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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