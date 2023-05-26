Нюся Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1960
Сын: Чеботарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
05.04.1965
Дочь: Плотникова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
26.07.1967
Дочь: Тимофеева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Чеботарев Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно