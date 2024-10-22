Мальгина Анна Маркова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.09.1851
Сын: Мальгин Стратоник Матеевич
Отец ребёнка: не указан
Незаконорожденный Мать вдова ЯД 06_6_3_380_·1246 об На сайте указано что в 1915 г ему было 28 лет. (Это значит. С 1886) https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22529476
Смерть
Неизвестно