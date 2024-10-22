Мальгина Анна Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Анна Маркова

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 13.09.1851

Сын: Мальгин Стратоник Матеевич

Отец ребёнка: не указан

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Незаконорожденный Мать вдова ЯД 06_6_3_380_·1246 об На сайте указано что в 1915 г ему было 28 лет. (Это значит. С 1886) https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital22529476
Смерть
Неизвестно

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