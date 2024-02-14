Тягушев Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тягушева) Агафья
Отец ребёнка: Тягушев Пантелей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1914
Отец ребёнка: Тягушев Пантелей Данилович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Тягушев Пантелей Данилович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Тягушева) Просковья Пантелеевна
Отец ребёнка: Тягушев Пантелей Данилович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Тягушева (Тягушева) Ольга
Отец ребёнка: Тягушев Пантелей Данилович
Смерть
Неизвестно