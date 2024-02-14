Тягушев Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягушев Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тягушева) Агафья

Отец ребёнка: Тягушев Пантелей Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тягушев Пантелей Данилович

Рождение ребёнка
10.09.1914

Сын: Тягушев Яков Пантелеевич

Отец ребёнка: Тягушев Пантелей Данилович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тягушев Илья Пантелеевич

Отец ребёнка: Тягушев Пантелей Данилович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Тягушева) Просковья Пантелеевна

Отец ребёнка: Тягушев Пантелей Данилович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Тягушева (Тягушева) Ольга

Отец ребёнка: Тягушев Пантелей Данилович

Смерть
Неизвестно

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