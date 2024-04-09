Шикин Карп Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смерти25.04.1869 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.
Сын: Шикин Семен Карпович
Мать ребёнка: Шикина Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
09.11.1840 ст.
Дочь: Стефанида Карповна
Мать ребёнка: Шикина Акулина Яковлевна
Рождение ребёнка
11.09.1844 ст.
Дочь: Надежда Карповна
Мать ребёнка: Шикина Акулина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шикина Акулина Яковлевна
Смерть
25.04.1869 ст.