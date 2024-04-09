Шикин Карп Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикин Карп Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

25.04.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.

Сын: Шикин Семен Карпович

Мать ребёнка: Шикина Акулина Яковлевна

Рождение ребёнка
09.11.1840 ст.

Дочь: Стефанида Карповна

Мать ребёнка: Шикина Акулина Яковлевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1844 ст.

Дочь: Надежда Карповна

Мать ребёнка: Шикина Акулина Яковлевна

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шикина Акулина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.04.1869 ст.
Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
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