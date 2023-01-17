Кучеренко Виталий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко Виталий Владимирович

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

13.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
26.07.2019

Жена: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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