Болдина (Злобина) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдина (Злобина) Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1978

Дата смерти

13.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1978

Отец: не указан

Мать: Злобина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
07.09.1995

Дочь: Болдина Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Болдин Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
28.01.2000

Сын: Болдин Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Болдин Вячеслав Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдин Вячеслав Сергеевич

Смерть
13.07.2005
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