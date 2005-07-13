Болдина (Злобина) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1978
Дата смерти13.07.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1978
Отец: не указан
Мать: Злобина Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1995
Дочь: Болдина Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Болдин Вячеслав Сергеевич
Рождение ребёнка
28.01.2000
Сын: Болдин Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Болдин Вячеслав Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.2005