Конон Михайлов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонон Михайлов (Ич)

Конон Михайлов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Михайла Евдокимов (Ич)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.