Датченко (Розит) Ольга Анатольенва
Место рожденияРостов-на-Дону
Дата рождения30.03.1985
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Датченко Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Датченко Николай Андреевич
Бракосочетание
04.08.2010
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область