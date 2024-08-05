Датченко (Розит) Ольга Анатольенва 30.03.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Датченко (Розит) Ольга Анатольенва

Место рождения

Ростов-на-Дону

Дата рождения

30.03.1985

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Датченко Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Датченко Николай Андреевич

Бракосочетание
04.08.2010

Муж: Датченко Николай Андреевич

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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