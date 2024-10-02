Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1813

Дата смерти

11.01.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1813

Отец: Waris Vennu (Sven) Simonpoika

Мать: Waris (Kaukinen) Vappu (Valpuri) Paavontytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Pönkkä Anersi Antinpoika

Отец ребёнка: Pönkkä Antti Markunpoika

Бракосочетание
11.09.1836

Муж: Pönkkä Antti Markunpoika

Рождение ребёнка
24.12.1836

Дочь: (Pönkkä) Maria Antintytär

Отец ребёнка: Pönkkä Antti Markunpoika

Рождение ребёнка
06.05.1840

Сын: Pönkkä Juho Antinpoika

Отец ребёнка: Pönkkä Antti Markunpoika

Рождение ребёнка
14.08.1843

Сын: Pönkkä Ville Antinpoinka

Отец ребёнка: Pönkkä Antti Markunpoika

Рождение ребёнка
19.12.1847

Сын: Pönkkä Antti Antinpoika

Отец ребёнка: Pönkkä Antti Markunpoika

Смерть
11.01.1882

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