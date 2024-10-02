Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1813
Дата смерти11.01.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1813
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Pönkkä Antti Markunpoika
Бракосочетание
11.09.1836
Рождение ребёнка
24.12.1836
Дочь: (Pönkkä) Maria Antintytär
Отец ребёнка: Pönkkä Antti Markunpoika
Рождение ребёнка
06.05.1840
Отец ребёнка: Pönkkä Antti Markunpoika
Рождение ребёнка
14.08.1843
Отец ребёнка: Pönkkä Antti Markunpoika
Рождение ребёнка
19.12.1847
Отец ребёнка: Pönkkä Antti Markunpoika
Смерть
11.01.1882