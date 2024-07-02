Дресвянникова Наталья Валентиновна 16.12.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвянникова Наталья Валентиновна

Место рождения

Заборье, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

16.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1954

Отец: Прозоров Валентин Александрович

Мать: Прозорова (Кассина) Лидия Ильинична

Заборье, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
29.07.1976

Муж: Дресвянников Александр Иванович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
15.10.1977

Дочь: Метелева Татьяна

Отец ребёнка: Дресвянников Александр Иванович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
13.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дресвянников Александр Иванович

Киров, город Киров, Кировская область

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