Дресвянникова Наталья Валентиновна
Место рождения
Дата рождения16.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1954
Бракосочетание
29.07.1976
Рождение ребёнка
15.10.1977
Дочь: Метелева Татьяна
Отец ребёнка: Дресвянников Александр Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дресвянников Александр Иванович